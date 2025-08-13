الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

ضبط صانعة محتوى لنشرها
ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
   


وذكر بيان أمني؛ في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالبحيرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

