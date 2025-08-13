القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكر بيان أمني؛ في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالبحيرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

