نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات مخالفة لقيم المجتمع.

وفي إطار متابعة البلاغات الواردة بشأن المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى مقيمة بمحافظة دمياط، بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشر تلك المقاطع عبر صفحتها على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



