ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات مخالفة لقيم المجتمع

المتهمة
المتهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات مخالفة لقيم المجتمع.

وفي إطار متابعة البلاغات الواردة بشأن المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى مقيمة بمحافظة دمياط، بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم وشوم على سيدات

تم ضبط المتهمين، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة إحدى السيدات بالدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشر تلك المقاطع عبر صفحتها على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

