ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطه في تجارة المخدرات.

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.