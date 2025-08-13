التحقيقات: سارة خليفة صنعت 600 كيلو إندازول المخدر

كشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين أن المواد المضبوطة تحوي مشتقات إندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات والتي وزنت 648.363 كيلو جرام.

كما عثر على مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها احتوائها على المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الإندازول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت دون المواد السائلة 51.525 كيلو جرام، كما عثر على قطعة واحدة لمادة سمراء اللون تزن 30.90 جم ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله حصوات كريستالية بيضاء اللون وزنوا قائما بالكيس 22.70 جم ثبت أنها تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة سارة خليفة و27 آخرين في غضون مايو 2025، بدائرتي قسمي شرطة التجمع أول، مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل البلاد، ألف وأدار الأول وحتى الثالث عصابة تداخل في إدارتها الرابعة والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة الإندازول كاربوكساميد محل الاتهامات التالي بيانها بقصد الاتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل جمهورية مصر العربية حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مادة مخدرة إندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر ومواد المخدرة مشتقات الفينثيل أمين، الإندازول كاربوكساميد، الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم رقم 6245 لسنة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة ناري خرطوش، بندقية خرطوش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحازوا بغير ترخيص ذخائر 44 طلقة والتي قد تستخدم على الأسلحة النارية.

