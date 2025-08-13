الأربعاء 13 أغسطس 2025
مصدر أمني ينفي مزاعم فيديو "أعمال البلطجة" بجوار كمين أمني في القاهرة

مصدر أمني ينفي مزاعم
مصدر أمني ينفي مزاعم فيديو "أعمال البلطجة"، فيتو

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم قيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى 11 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين سائق مركبة توك توك وأحد مرافقيه، وسائق دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وذلك بعيدًا عن أي أكمنة أمنية، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وخلال المشاجرة استخدم سائق التوك توك سلاحًا أبيض، وتم ضبط اثنين من المتورطين في حينه، والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وجاري ضبط المتهم الهارب.

وأكد المصدر أن تداول هذه المزاعم يأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف إثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

