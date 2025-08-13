بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح الإذن لـ 21 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

قرار وزارة الداخلية رقم 1188 لسنة 2025 بشأن منح الجنسية الأجنبية

وحمل القرار رقم 1188 لسنة 2025 وضمت القائمة: علي إسماعيل إبراهيم جبر – الهولندية، حسن إسماعيل إبراهيم جبر – هولندية، سيد محمد عبد الحميد سلامة إبراهيم – هولندية، بدوي عبد السلام عبده المرسى – هولندية، عماد نصر الله نصر نصر الله – هولندية،إسلام محمد السيد أحمد عبد القادر – هولندية، خالد طارق صلاح الدين السيد محمد عيسى – هولندية، عمر محمد عادل البرادعى – هولندية، هند علاء الدين محمد رشدي حسين – هولندية، رانيا عبد العزيز إبراهيم محمد – هولندية، سلسبيل هان وى – جمهورية الصين الشعبية، ضياء أحمد على عبد الحميد أحمد رضوان – ألمانيا.

كما ضمت القائمة:أحمد محمود إبراهيم الوكيل – البوسنة والهرسك، ومايكل سعيد توفيق سدراك – تايوان، محمود عبد ربه عبد الحميد حسين – سلوفينيا، مصطفى محمد سيد أبو سريع صالح – الولايات المتحدة الأمريكية، روان السيد يوسف يوسف إسماعيل – النمسا، هشام أحمد محمد عبد الحميد النبتيتي، يوسف عبد المحسن حجازي شديدة، خالد عدلي محمد محمد عبد الله – فرنسا، ومحمد فؤاد فتحي حسن – السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم منح الجنسية الأجنبية للمصريين وفق الشروط القانونية، مع التأكيد على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

