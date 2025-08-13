الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح الإذن لـ 21 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

 قرار وزارة الداخلية رقم 1188 لسنة 2025 بشأن منح الجنسية الأجنبية

وحمل القرار رقم 1188 لسنة 2025  وضمت القائمة: علي إسماعيل إبراهيم جبر – الهولندية، حسن إسماعيل إبراهيم جبر – هولندية، سيد محمد عبد الحميد سلامة إبراهيم – هولندية، بدوي عبد السلام عبده المرسى – هولندية، عماد نصر الله نصر نصر الله – هولندية،إسلام محمد السيد أحمد عبد القادر – هولندية، خالد طارق صلاح الدين السيد محمد عيسى – هولندية، عمر محمد عادل البرادعى – هولندية، هند علاء الدين محمد رشدي حسين – هولندية، رانيا عبد العزيز إبراهيم محمد – هولندية، سلسبيل هان وى – جمهورية الصين الشعبية، ضياء أحمد على عبد الحميد أحمد رضوان – ألمانيا.

كما ضمت القائمة:أحمد محمود إبراهيم الوكيل – البوسنة والهرسك، ومايكل سعيد توفيق سدراك – تايوان، محمود عبد ربه عبد الحميد حسين – سلوفينيا، مصطفى محمد سيد أبو سريع صالح – الولايات المتحدة الأمريكية، روان السيد يوسف يوسف إسماعيل – النمسا، هشام أحمد محمد عبد الحميد النبتيتي، يوسف عبد المحسن حجازي شديدة، خالد عدلي محمد محمد عبد الله – فرنسا، ومحمد فؤاد فتحي حسن – السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم منح الجنسية الأجنبية للمصريين وفق الشروط القانونية، مع التأكيد على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية قرار الجنسية منح الجنسية الأجنبية القانون رقم 26 لسنة 1975 المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية الجنسية الاجنبية التنازل عن الجنسية المصرية

مواد متعلقة

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و190 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

حملة أمنية فى أسوان لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية

أخبار الحوادث اليوم.. ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط.. تطور جديد في اتهام لاعب الكرة رمضان صبحي بالتزوير.. العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

التفاصيل الكاملة لاعترافات سارة خليفة فى قضية المخدرات الكبرى.. المنتجة اشتركت فى عصابة من 27 شخصا لإنتاج المخدرات.. غسيل أموال وشراكات مالية ملوثة بين سارة ومطرب مهرجانات وطبيب

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

نائب يتهم الحكومة في سؤال برلماني بالتلاعب بأرقام معدل الفقر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads