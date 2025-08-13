الأربعاء 13 أغسطس 2025
صورة تجمع سارة خليفة مع قائد تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، والمنتجة: "متركبة"

سارة خليفة، فيتو
سارة خليفة، فيتو

كشف تفريغ هاتف المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في جلب وتصنيع المواد المخدرة احتواءه على صورة تجمعها بـ 10 أشخاص منهم قائد التشكيل العصابي. 

وعند مواجهتها بالصورة قالت إن الصورة كانت في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها في أحد الديسكوهات ونفت صلتها أو معرفتها بالشخص الصادر معها في الصورة قائلة “ دي متركبة أنا معرفوش”.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون مايو 2025، بدائرتي قسمي شرطة التجمع أول، مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل البلاد، ألف وأدار الأول وحتى الثالث عصابة تداخل في إدارتها الرابعة والخامس.

فيما اشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة الإندازول كاربوكساميد محل الاتهامات التالي بيانها بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل جمهورية مصر العربية حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مادة مخدرة إندازول كاربوكساميد  في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر ومواد مخدرة مشتقات الفينثيل أمين، الإندازول كاربوكساميد، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم رقم 6245 لسنة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة ناري خرطوش “بندقية خرطوش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص ذخائر 44 طلقة والتي قد تستخدم على الأسلحة النارية.

المذيعة ساره خليفة سارة خليفة المنتجة والمذيعة سارة خليفة النيابة العامة

