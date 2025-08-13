الأربعاء 13 أغسطس 2025
ضبط عنصر جنائي بأسيوط لغسل 35 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

اموال، فيتو
تمكن  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 35 مليون جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام.

الجريدة الرسمية
