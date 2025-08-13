تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط عنصر جنائي بأسيوط لغسل 35 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 35 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.