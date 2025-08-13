الأربعاء 13 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق سيارة على أحد الأشخاص بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة بالتعدى على أحد الأشخاص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء سائق سيارة أجرة "ميكروباص" على أحد الأشخاص بالدقهلية والقبض على مرتكب الواقعة.


تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء قائد سيارة أجرة "ميكروباص" على أحد الأشخاص بالدقهلية.
 

 فيديو قائد سيارة بالتعدى على أحد الأشخاص بالدقهلية

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية من (القائم على النشر – مقيم بالجيزة)، بتضرره من قائد السيارة الأجرة للاعتداء عليه بالسب حال استقلاله السيارة رفقة زوجته، وذلك لاعتراضه على محاولة السائق زيادة الأجرة المقررة. 
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة برعونة وأداء إشارات منافية للآداب

ضبط مدير نشاط ترفيهي يدير مرسى لتأجير مراكب تجديف دون ترخيص بالقناطر الخيرية

وتم ضبط السيارة وقائدها (عامل – مقيم بمركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

