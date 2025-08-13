نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط حداد بالجيزة لتصنيعه الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام حداد، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، متخذًا من محيط سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل الورشة وبحوزته 37 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع. وبمواجهته، اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص والإتجار بها.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

