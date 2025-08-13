الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى هبة طارق

ضبط هبة طارق

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

