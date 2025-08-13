ضبط استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط استوديو تسجيل صوتي مخالف بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك أستوديو تسجيل صوتي بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بإنشاء وإدارة الاستوديو بدون ترخيص، واستخدامه أجهزة كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأستوديو وضبط المدير المسئول، كما عُثر بداخله على وحدة مونتاج كاملة، ووحدة تسجيل صوتي بدون ترخيص، بالإضافة إلى 2 هارد ديسك تبين بفحصهما وجود عدد من المصنفات السمعية غير المجازة رقابيًا.

وبمواجهته، أقر بكونه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الأستوديو، بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

