أخبار الحوادث اليوم: بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة.. القبض على زوج أم مكة.. الأمن يكشف حقيقة الرسالة المسربة لتعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح لانتهاكات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

اعتمد اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة التنقلات الخاصة بضباط المباحث اليوم الجمعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على زوج أم مكة، أثناء مساندته لزوجته في واقعة تعديها على الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة داخل إحدى القنوات، لاتهامه في قضية أخرى.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة صانعتي محتوى، لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما.

نفى مصدر أمني مسئول جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاءات بوجود إضراب بعض النزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة وجود ما زعموه "انتهاكات".

نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن ادعاء وجود رسالة مسربة منسوبة لأحد نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن الزعم بتعرضه لانتهاكات داخل المركز.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سمسار عقارات صور نفسه وبحوزته أسلحة نارية بـ محافظة الغربية.

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون على شخصين داخل إحدى المقابر بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، بزعم قيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر.

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته، داخل حفرة عميقة بمنطقة الحى الإيطالي بمدينة حدائق أكتوبر، بأحد الشوارع الجانبية التي تشهد أعمال حفر وإصلاحات.

قررت جهات التحقيق حجز التيك توكر أم مكة للعرض عليهم صباح باكر السبت لسؤالها في بلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية التي حررت بلاغ ضدها بعد رصد فيديوهات لها.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى إعادة طالبة جامعية لأسرتها بعد هروبها منهم بسبب خلافات عائلية بـ منطقة منشأة ناصر.

نفى مصدر أمني بـ وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وما تضمنه من ادعاءات كاذبة حول اقتحام معرض سيارات مملوك له، وتحطيم محتوياته، وسرقة مبلغ مالي، والتعدي على أهليته بالضرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بسرقة حديد تسليح وسبيكة ذهب ومتجر وشقة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة ضد أباطرة الإتجار في المخدرات، حيث نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها، وتبين من التحريات الأولية للرائد هشام حسن رئيس مباحث مركز سنهور القبلية أن المجني عليها " لوجين. ر م " 18 سنة، كانت على خلاف دائم مع زوجها " محمود. ع.ح " 41 سنة سائق، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، كما أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

اعتمد اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث المديرية.

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