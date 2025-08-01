بالأسماء، ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة في الدقهلية

اعتمد اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث المديرية، وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد عز مدير الإدارة العامة لمباحث الدقهلية ما يلي:

حركة التنقلات الداخلية لأمن الدقهلية

العقيد احمد المير مأمور مركز شرطة كهرباء الدقهلية

-مقدم دكتور عبد الحميد الشورى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة

-المقدم أحمد عبد الرحيم، رئيس لقسم المتابعة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية

مقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة

-مقدم أحمد ثروت، رئيسا لمباحث قسم شرطة ميت غمر

-الرائد محمود سليم، رئيسا لمباحث مركز شرطة الستاموني

-مقدم دكتور محمود اللوزي، رئيسا لمباحث مرور الدقهلية

-المقدم أحمد عوض، رئيسا لمباحث مركز شرطة شربين

-عقيد محمد فتحي صالح، رئيسا لقسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن الدقهلية

-عقيد عصام القشلان، رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن الدقهلية

-العقيد محمد مطر، رئيسا لقسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية

-العقيد محمد عاصم، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية

– العقيد عمرو مقبل، رئيس مباحث الترحيلات وتأمين المحاكم

-العقيد حمدي الطنبولي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية

-العقيد محمد فوزي زيدان، رئيسا لفرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية

-العقيد عمرو بكر، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية

-العقيد احمد مروان شبانة، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية

-عقيد خالد دويدار، رئيسا لمباحث التموين بالدقهلية

-عميد هشام الهلالي، وكيلا لإدارة البحث الجنائي ورئيسا لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية

-مقدم عمر النجار، رئيسا لقسم مباحث الأحداث بمديرية أمن الدقهلية

– العقيد عمر عبد الفتاح مديرا لإدارة تأمين مستشفيات الدقهلية

رائد عبدالكريم لملوم، رئيسا لنقطة شرطة مستشفى الطوارئ الجامعي والمراكز الطبية بالمنصورة

-رائد اسماعيل خطاب، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا

-رائد جاد عبد العظيم، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة

-رائد محمد الشامي، رئيسا لمباحث مركز شرطة تمي الأمديد

-رائد احمد طلعت رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة

-مقدم محمد الهلالي، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر

-رائد علاء ثروت رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة

-رائد عمر الأمير، رئيسا لمباحث مركز شرطة الجمالية بالدقهلية

-رائد احمد حسان، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل

-رائد كريم يوسف رئيسا لمباحث قسم شرطة الكردي

-رائد محمد عيسى، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا

-الرائد عمرو عبد الحكم رئيسا لمباحث نبروه

-العميد محمد وصفي، مأمورا لقسم شرطة ميت غمر

-عميد تامر يحى مأمور مركز شرطة ميت غمر

-عقيد علي أسامة ضلع، وكيلا لإدارة مرور الدقهلية

-مقدم أحمد صلاح القرموطي نائبا لمأمور مركز ميت غمر

-نقيب حمدي طبلة، معاونا لمباحث مركز شرطة طلخا

-النقيب عبدالرحمن الشريف معاون مباحث مركز شرطة نبروه

-النقيب محمد عماد رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة طلخا

-نقيب محمد عماد رئيسا لوحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة طلخا

-النقيب حسام المرسى معاون اول مباحث مركز شرطة شربين

-عقيد عمر عويس مأمورا لمركز شرطة الجمالية – محافظة الدقهلية.

– عقيد صلاح حمدي مأمورا لقسم شرطة الكردي.

-رائد احمد محسن، معاون مباحث اول قسم شرطة ثان المنصورة

-الرائد عمرو دياب رئيسا لوحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة شربين

-مقدم احمد العزب، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة

-عقيد عقل صالح، مديرا لإدارة شرطة المرافق

-عميد ماهر ليلة، مدير مركز إصدار بطاقة الرقم القومي بالدقهلية

-عقيد عامر العطار رئيس مكتب مكافحة جرائم سرقة السيارات

-النقيب خالد شعيشع، رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة اول المنصورة

-الرائد عبدالرحمن مصطفى رئيسا لمباحث قسم شرطة المطرية بالدقهلية

– النقيب إسلام عاشور رئيس لوحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة المنزلة

-مقدم حسن حماد رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بالدقهلية

-الرائد إسلام عنان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين.

-الرائد محمد صبح رئيسًا لمباحث مركز شرطة منية النصر.

-المقدم عمار بك الجداوى رئيس المباحث بقسم شرطة دكرنس

-عميد احمد الجميلي، مأمور لمركز شرطة طلخا

-العقيد فاروق حماد مأمور قسم شرطة ثان المنصورة

-الرائد سامي صلاح نائبا لمأمور مركز شرطة المنزلة

-المقدم محمد الألفي نائب مأمور قسم أول المنصورة

– النقيب محمد الألفي، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة

-نقيب احمد سمير معاون مباحث محلة الدمنة

-نقيب محمد فايز، معاونا لمباحث مركز شرطة الستاموني

-نقيب احمد الحداد، معاون مباحث قسم أول المنصورة

النقيب يسري العشري معاون أول مباحث جمصة

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