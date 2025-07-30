القبض على سائق ميكروباص بعد اصطدامه بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

تصادم ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تصادم ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

تصادم ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب اصطدامها بحاجز الأتوبيس الترددي، وتم ضبط قائد السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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