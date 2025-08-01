الداخلية: إحباط تهريب 4.5 طن مواد مخدرة بقيمة 310 ملايين جنيه

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة ضد أباطرة الإتجار في المخدرات، حيث نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

رصد وتحريات دقيقة

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات قد أكدت قيام شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب شحنة كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، بهدف توزيعها والإتجار بها، في واحدة من أكبر العمليات التي تستهدف الأمن الاجتماعي والصحة العامة.

ضبط المتهمين والشحنة في الإسماعيلية

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما شحنة ضخمة من المواد المخدرة تزن حوالي 4.5 طن، وتضمنت:3 أطنان من مخدر الهيدرو و1.5 طن من مخدر الحشيش وبندقية آلية بحوزتهما.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 310 مليون جنيه، في ضربة موجعة لتجار السموم البيضاء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق مع المتهمين وضبط باقي عناصر الشبكة.

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