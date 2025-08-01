الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

تعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح لانتهاكات، الأمن يكشف حقيقة الرسالة المسربة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن ادعاء وجود رسالة مسربة منسوبة لأحد نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن الزعم بتعرضه لانتهاكات داخل المركز.

مصدر أمني ينفي مزاعم رسالة مسربة من أحد نزلاء مراكز الإصلاح

وأكد المصدر أن الرسالة المشار إليها مزيفة تمامًا، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتدخل ضمن حملة الأكاذيب المتكررة التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف التشكيك فى السياسة العقابية الحديثة التى تنتهجها الدولة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات وحماية الرأي العام من حملات التضليل الممنهجة.

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