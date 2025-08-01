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مصرع طفل صدمه جرار زراعي بالفيوم

مستشفي ابشواي، فيتو
مستشفي ابشواي، فيتو

 لقى طفل من الفيوم مصرعه، في حادث اصطدام جرار زراعي به أثناء اللعب أمام منزله بإحدى قرى مركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي

 كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي قرية الحامولي، بمصرع طفل صدمه جرار زراعي أثناء اللعب أمام منزل أسرته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل  "عمر.ع.أ.أ " 6 سنوات، كان يلعب أمام منزل أسرته وصدمه جرار زراعي يسير بسرعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والتحفظ على الجرار والسائق.

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 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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