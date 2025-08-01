الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على دائري المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
حادث الطريق الدائري اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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