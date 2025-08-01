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حوادث

ضبط 7 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بسرقة حديد تسليح وسبيكة ذهب ومتجر وشقة بالقاهرة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بسرقة حديد تسليح وسبيكة ذهب ومتجر وشقة بمناطق متفرقة من العاصمة.

 

سرقة حديد السقالات بالتجمع 

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (كمية من حديد السقالات) وإعترفا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" وارتكابهما (واقعتى) سرقة بذات الأسلوب،  وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية (تاجر خردة)  تم ضبطه.

سرقة سبيكة ذهبية بالظاهر 

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامه بسرقة سبيكة ذهبية من داخل خزينة أحد المصانع، وتم بإرشاده ضبط السبيكة المبلغ بسرقتها وزنت كيلو جرام.


 
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر جنائى بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المتاجر بإسلوب "التسلق"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الإسلوب،  وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.


 
وتم ضبط شخصين، ربة منزل بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامهم بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية  ومحلية" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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