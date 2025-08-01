الأمن ينفي مزاعم الإخوان بشأن إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني مسئول جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاءات بوجود إضراب بعض النزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة وجود ما زعموه "انتهاكات".

الأمن ينفى مزاعم الإخوان بشأن إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن سلسلة من الأكاذيب المتكررة التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، فى محاولة يائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، والتى أصبحت وعيًا راسخًا لدى الشعب المصرى، بعد أن فقدت تلك الجماعة مصداقيتها تمامًا فى أوساط الرأى العام.

وأشار المصدر إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل فى مصر تخضع لمعايير صارمة وتضم كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فى إطار استراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان وتوفير بيئة آمنة وإنسانية للمحتجزين.

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