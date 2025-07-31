لـ 100 متدرب، محافظ الدقهلية يشهد ختام دورة إدارة الأزمات والأمن القومي

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة التدريبية المتخصصة التي حملت عنوان: "إدارة الأزمات والكوارث، الأمن القومي، وحروب الجيل الرابع"، والتي نُظمت على مدار ثلاثة أيام بالتعاون بين مركز تدريب محافظة الدقهلية، ومركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبمشاركة 100 من العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.

محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والسيد جمال السيد مدير الموارد البشرية بمركز سقارة، والدكتورة نيفين أبو المعاطي مدير مركز التدريب، وعددا من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

تعزيز مهارات القيادات والكوادر المحلية

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن خالص التقدير والشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاختيارها للقيادات ذات الكفاءة والتميز، كما وجه الشكر للدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة، والعاملين بمركز تدريب سقارة، لما يبذلونه من جهود لتعزيز مهارات القيادات والكوادر المحلية في مختلف المحافظات، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز تدريب محافظة الدقهلية.

بناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأزمات

وأكد محافظ الدقهلية أن بناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات غير التقليدية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار ودعم التنمية، وأن الهدف من الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، رفع كفاءة الأداء الوظيفي ونقطة انطلاق لبناء جيل غير تقليدي، وبناء وتطوير القدرات المهارية والإدارية باحترافية وفكر حديث.

الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير الجهاز الإداري

كما أكد اللواء طارق مرزوق، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير الجهاز الإداري، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة الطوارئ والأزمات في الميدان، بوعي كامل بما تشهده الدولة من تحولات عميقة وتحديات متسارعة، وتغيرات وتحولات تحدث بالمنطقة والعالم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن بلدنا في أمان بحفظ الله، وبفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعمل بإخلاص وتفاني في كل الاتجاهات من أجل المواطنين، ولابد لنا من استمرار البذل للحفاظ على هذا الأمان، والتحرك للأمام، مؤكدا على ضرورة ترجمة الدورة على أرض الواقع وأن تنعكس مخرجاتها على العمل التنفيذي وأداء الواجب الوظيفي.

تكريم 10 من المتدربين المتميزين

وخلال الحفل، قام محافظ الدقهلية، بمناقشة المتدربين حول برنامج الدورة والدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في الواقع العملي ومواجهة التحديات والأزمات، ووفقا للإجابات والحلول المقترحة لحلها، تم تكريم 10 من المتدربين المتميزين، كما تم تكريم باقي المتدربين البالغ عددهم 90 متدربا، بتسليم شهادات اجتياز الدورة، مثمنًا التزامهم وتفاعلهم الإيجابي مع الموضوعات المطروحة.

التحديث المستمر في الفكر والمهارات هو السبيل الحقيقي لمواكبة تطلعات الدولة

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه رسالة تقدير لكل العاملين في الجهاز الإداري بالدقهلية، مؤكدًا أن التحديث المستمر في الفكر والمهارات هو السبيل الحقيقي لمواكبة تطلعات الدولة والمواطن في آن واحد، وكان المحافظ قد استقبل مساعد وزيرة التنمية المحلية بمكتبه وأهداه درع المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتحول الرقمي، تقديره وشكره للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ونقل تحيات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية له، مؤكدا أن الوزارة ومركز التدريب بسقارة لا يدخران جهدا في عقد الدورات التدريبية لتطوير العنصر البشري، مضيفا أن لدينا تحولات اقتصادية وسياسية وغيرها ولابد من مواكبة هذه التغيرات والأحداث وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للتعامل معها، وقام بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نيفين ابو المعاطي مدير مركز التدريب بديوان عام المحافظة، على شكرها وتقديره للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لإنجاح الدورة، ومتابعته اليومية لها على مدار الثلاثة أيام مدة الدورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.