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محافظات

إزالة آثار انقلاب شاحنة محملة بـ 10 أطنان زيت على الطريق الغربي بالفيوم

انقلاب شاحنة، فيتو
انقلاب شاحنة، فيتو

 تمكنت إدارة مرور الفيوم من إعادة حركة المرور إلى جانبي طريق أسيوط الغربي بنطاق مركز شرطة إطسا، بعد حادث انقلاب شاحنة محملة بـ 10 أطنان من زيت الطعام، كانت في طريقها إلى إحدى محافظات الصعيد.

 

بقعة زيت على الأسفلت

 وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من قائدي السيارات على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، نطاق مركز إطسا، عن وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة زيت طعام، وعلى الفور انتقل اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن، والعقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم رفقة عدد من قوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتبين من الفحص أن الشاحنة كانت قادمة من القاهرة، وأثناء سيرها بسرعة زائدة فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق الأيمن من الطريق دون وقوع إصابات بشرية، وتم الدفع بأوناش ومعدات ثقيلة لرفع الشاحنة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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