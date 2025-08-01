بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة

اعتمد اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة التنقلات الخاصة بضباط المباحث اليوم الجمعة.

حركة تنقلات مباحث أمن الجيزة

شملت الحركة تولي العميد أحمد نجم منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد محمد الصغير رئيسا لمباحث قطاع الجنوب، والعقيد مجدي موسى رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد أحمد أبو بكر رئيسا لمباحث التموين، والعقيد مروان مشرف إلى قطاع المال.

وتولى العقيد إسلام المهداوي منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر، والعقيد هاني الحسيني مفتشا لمباحث الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور) والمقدم محمد داوود مفتشا لمباحث الجنوب (أبو النمرس - الحوامدية) والعقيد هيثم سكر مفتشا لمباحث الوراق وأوسيم والعقيد إسلام سمير مفتشا لمباحث الشيخ زايد.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد محمد أشرف رئيسا لمباحث ثالث أكتوبر، والرائد يوسف رشوان رئيسا لمباحث ثان الشيخ زايد، والرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث أوسيم.

كما شملت الحركة تعيين الرائد أحمد عصام عبد الباقى منصب رئيس مباحث العمرانية خلفا للرائد أيمن سكوري الذي تم نقله لقسم بولاق الدكرور، والرائد عصام الشناوي رئيسا لمباحث المنيرة الغربية والرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث العجوزة والرائد أحمد ماهر رئيسا لمباحث الصف والرائد محمد حربي رئيسا لمباحث الحوامدية.

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