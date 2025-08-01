الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية في الغربية

سمسار عقارات صور
سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سمسار عقارات صور نفسه وبحوزته أسلحة نارية بـ محافظة الغربية.

 

سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية

رصدت وزارة الداخلية منشور مصحوب بصور تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصوير شخص لنفسه وبحوزته أسلحة نارية بمحافظة الغربية.

سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية
سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية


بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سمسار عقارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

 

 وبمواجهته أقر بأن هذه الصور الخاصة به نشرها على حسابه الشخصي منذ عام، وأن الأسلحة المشار إليها -أسلحة صوت- وأرشد عنها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية أسلحة نارية بالغربية سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية الغربية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط المتورطين في التعدي على شخصين بدعوى ممارسة السحر في مقابر أوسيم

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و209 سائقين يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

القبض على زوج أم مكة

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

رئيس إسكان النواب: أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد الحادث المأساوي، محمد رمضان يحيي حفلا جديدا بالساحل الشمالي الليلة

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

لماذا لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads