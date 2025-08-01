القبض على سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سمسار عقارات صور نفسه وبحوزته أسلحة نارية بـ محافظة الغربية.

سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية

رصدت وزارة الداخلية منشور مصحوب بصور تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصوير شخص لنفسه وبحوزته أسلحة نارية بمحافظة الغربية.

سمسار عقارات صور نفسه بأسلحة نارية بالغربية



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، سمسار عقارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

وبمواجهته أقر بأن هذه الصور الخاصة به نشرها على حسابه الشخصي منذ عام، وأن الأسلحة المشار إليها -أسلحة صوت- وأرشد عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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