الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو متداول عن اقتحام معرض سيارات بالشرقية

مصدر أمني يكشف حقيقة
مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو متداول عن اقتحام معرض سيارات

 نفى مصدر أمني بـ وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وما تضمنه من ادعاءات كاذبة حول اقتحام معرض سيارات مملوك له، وتحطيم محتوياته، وسرقة مبلغ مالي، والتعدي على أهليته بالضرب.

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 وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 27 يوليو 2025، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول سائق توك توك مصاب بجروح قطعية، والثاني أحد أقارب الشاكي الظاهر بمقطع الفيديو ونجله، وذلك بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب.

وخلال تدخل القوات لضبط طرفي المشاجرة، حاول الشاكي وشقيقه وعدد من أقاربه منع القوات من أداء عملهم، وتم ضبطهم، بينما تمكن الشاكي من الهرب. وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره، وتم تحديد مكان اختبائه وضبطه بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها جرت في إطار من الشرعية القانونية دون أي تجاوزات، وأن الشاكي قام بنشر مقطع الفيديو قبل ضبطه في محاولة لتضليل الرأي العام وعرقلة عمل الأجهزة الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن ما تم بثه يندرج ضمن نهج جماعة الإخوان الإرهابية المعتاد في تزييف الحقائق وتبني روايات العناصر الجنائية، سعيًا لإثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، مؤكدًا أن الشعب المصري بات أكثر وعيًا بهذه الأساليب.

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