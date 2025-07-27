الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بعد تداول فيديو لادعاء نفوذ في مشادة مرورية بحدائق أكتوبر

ضبط شخصين بعد تداول
ضبط شخصين بعد تداول فيديو لادعاء نفوذ وتسبب في مشادة مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين على خلفية مقطع فيديو، تضمن ادعاء قائد سيارة ومرافقه النفوذ، بعد مشادة مرورية مع إحدى السيدات بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

كان قد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بمنطقة حدائق أكتوبر، وزعم مرافقه بأن لديه نفوذًا من خلال أحد أقاربه.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه، وتبين أنهما يعملان مصمم جرافيك وعامل، ويقيمان بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في السلام

تعادل المصري والترجي سلبيا في الشوط الأول

وبمواجهتهما، أقرا بأن السيدة كانت تقود سيارتها من الجانب الأيمن، وأوشكت على الاصطدام بهما، ما أدى إلى مشادة كلامية، قام على إثرها مرافق قائد السيارة بالادعاء الكاذب بامتلاك نفوذ بهدف ترهيب السيدة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشادة مرورية حدائق أكتوبر ادعاء نفوذ في الجيزة فيديو اصطدام سيارات وزارة الداخلية ضبط متهمين الجيزة اخبار الحوادث اليوم

مواد متعلقة

ضبط 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في السلام

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة ملاكي بالقاهرة

ضبط المتهم بصدم سيارة والاعتداء على سيدة بالإسماعيلية

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

الأمن يلاحق المتورطين في ترويج فيديو مفبرك عن احتجاز ضابط ونشر وثائق مزيفة

ضبط 254 متهما في 216 قضية مخدرات خلال حملات أمنية مكثفة بدار السلام

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم

تكليفات من السيسي لـ 3 وزراء اليوم بحضور مدبولي (فيديو)

موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026

مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

المزيد
الجريدة الرسمية