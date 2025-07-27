ضبط شخصين بعد تداول فيديو لادعاء نفوذ في مشادة مرورية بحدائق أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين على خلفية مقطع فيديو، تضمن ادعاء قائد سيارة ومرافقه النفوذ، بعد مشادة مرورية مع إحدى السيدات بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

كان قد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بمنطقة حدائق أكتوبر، وزعم مرافقه بأن لديه نفوذًا من خلال أحد أقاربه.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه، وتبين أنهما يعملان مصمم جرافيك وعامل، ويقيمان بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما، أقرا بأن السيدة كانت تقود سيارتها من الجانب الأيمن، وأوشكت على الاصطدام بهما، ما أدى إلى مشادة كلامية، قام على إثرها مرافق قائد السيارة بالادعاء الكاذب بامتلاك نفوذ بهدف ترهيب السيدة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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