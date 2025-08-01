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حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقلت قوات الأمن إلى منزل الضحية، وتم فرض كردون أمني بمحيط الجريمة واستدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة.

بلاغ بمصر ربة منزل

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد مصطفى فهمي مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يبلاغًا  من أهالي منطقة السيليين دائرة المركز، عن مقتل ربة منزل علي يد زوجها اليوم الجمعة، وفور البلاغ انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بمحيط الجريمة وإخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة يتهور القبلية، وأخطرت النيابة المختصة لتولي  التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة .

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