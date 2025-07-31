اللقطات الأولى لخروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة في الغربية (فيديو)

شهدت محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثًا مفاجئًا تمثل في خروج أحد القطارات عن القضبان عقب اصطدامه برصيف المحطة وذلك دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

ورصدت "فيتو" المشاهد الأولية من موقع الحادث حيث توقفت حركة القطارات مؤقتًا داخل المحطة وسط حالة من الاستنفار الأمني والتأهب من فرق الطوارئ بمدينة السنطة بينما سادت حالة من القلق بين الموجودين بالمحطة لحظة وقوع الحادث.

وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية إلى موقع الحادث حيث تبين أن العربة الأمامية للقطار انحرفت عن مسارها أثناء دخول القطار إلى الرصيف ما تسبب في اصطدامها بالرصيف دون أن يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

بدورها دفعت الهيئة بفرق الصيانة والطوارئ لبدء أعمال رفع العربة المتضررة وإعادة انتظام حركة القطارات بالمحطة مع تأمين المنطقة بالكامل.

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