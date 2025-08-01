الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة صانعتي محتوى، لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما.
 

القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة لبثهما فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

كانت عدد من البلاغات وردت لوزارة الداخلية ضد صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية)،  وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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