الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

إعادة طالبة جامعية هربت من أسرتها بسبب خلافات عائلية بمنشأة ناصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

 نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى إعادة طالبة جامعية لأسرتها بعد هروبها منهم بسبب خلافات عائلية بـ منطقة منشأة ناصر.

 

تغيب طالبة عن منزلها بمنشأة ناصر 

 تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بغياب نجلته (طالبة)، عقب خروجها من مسكنهما بدائرة القسم، للتوجه للكلية خاصتها، وعدم عودتها.


بإجراء التحريات تم تحديد مكان تواجد المتغيبة والعثور عليها، وقررت بتركها مسكنهما بمحض إرادتها بسبب خلافات عائلية مع أهليتها.


وتم استدعاء المُبلغ وتسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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