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حوادث

الأمن يكشف غموض مقتل ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها، وتبين من التحريات الأولية للرائد هشام حسن رئيس مباحث مركز سنهور القبلية أن المجني عليها " لوجين. ر م " 18 سنة، كانت على خلاف دائم مع زوجها " محمود. ع.ح " 41 سنة سائق، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، كما أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

ونشبت بينهما أمس الخميس مشاجرة لسبب عبث طفلهما في التراب، وتكررت المشاجرة اليوم عقب صلاة الجمعة، فحاول الاعتداء عليها إلا أنها هربت منه فحاول الإمساك بها إلا أنها سقطت على الأرض وارتطم رأسها بالأرض وفارقت الحياة في الحال.

بلاغ من الأهالي 

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد مصطفى فهمي مأمور مركز شرطة سنهور يفيد بمقتل ربة منزل بعد مشاجرة مع زوجها عقب صلاة الجمعة في ظروف غامضة.

 تشكيل فريق بحث

وتم تكليف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية، وبقيادة العقيد محمد ثروت رئيس بحث فرع شرق الفيوم برئاسة الرائد هشام على حسن رئيس مباحث مركز سنهور الجديد في أول أيام استلام مهام عمله، بالتحري والفحص والبحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وتم الوصول للمعلومات السابقة

حالة الطقس غدا السبت 2- 8- 2025 في محافظة الفيوم

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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