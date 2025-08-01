الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

سقوط السيارة
سقوط السيارة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته، داخل حفرة عميقة بمنطقة الحى الإيطالي بمدينة حدائق أكتوبر، بأحد الشوارع الجانبية التي تشهد أعمال حفر وإصلاحات.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للزوجين، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فحص أعمال الحفر التي تجرى بالمنطقة والتأكد من وجود اللافتات التحذيرية اللازمة لتأمين الطرق العامة.

وكشف أحد شهود عيان أن الحفرة كانت مفتوحة منذ فترة وتم التحذير أكثر من مرة من خطورتها، لكن لم تتخذ إجراءات كافية لتأمينها، وهو ما تسبب في الحادث المفاجئ.

سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال السيارة باستخدام لودر ضخم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة.

من جهته، بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ إجراءات فورية لتأمين موقع الحفرة، تضمنت وضع إشارات مرورية واضحة، وإغلاق المنطقة بالكامل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، منعًا لتكرار الواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة التي باشرت التحقيقات. 

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النيابة العامة حدائق اكتوبر مدينة حدائق اكتوبر

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