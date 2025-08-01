القصة الكاملة للبلوجر أم مكة وتفاصيل إعادة حجزها بعد إخلاء سبيلها

قررت جهات التحقيق حجز التيك توكر أم مكة للعرض عليهم صباح باكر السبت لسؤالها في بلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية التي حررت بلاغ ضدها بعد رصد فيديوهات لها.

وجاء الحجز للتحقيق معها بلاغات رسمية جديدة ضد "أم مكة"، تضمنت اتهامات بـ"إهانة المرأة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، فضلا عن إفساد الذوق العام"، مؤكدًا أن هذه البلاغات تم توجيهها إلى النيابة العامة للفصل فيها خلال الساعات المقبلة.

إخلاء سبيل البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة

وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة ومحمد الألفي مدير إنتاج بقناة الشمس بواقعة مشاجرة داخل القناة بسبب اعتراض البلوجر على أسئلة المذيعة.



وكشفت التحريات الأولية، في الواقعة، أن سبب المشاجرة عندما وجهت المذيعة علا شوشة سؤالًا للبلوجر أم مكة، قائلة: “تعرفي إيه عن سلمى الرحالة”، وردت أم مكه قائلة: “معرفهاش”.

وأثناء الحديث، قالت أم مكة عن سلمى الرحالة: “دي حبيبتي وبتعمل خير كتير ومحترمة”، فردت عليها المذيعة قائلة “إزاي جدعة ومحترمة وحبيبتك وأنتِ بتقولي ما تعرفيهاش”.

وأثار رد المذيعة، غضب البلوجر أم مكة، وطلبت عدم عرض الحلقة ونشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة كبيرة، على إثرها أقدمت البلوجر على خلع حذائها والتعدي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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