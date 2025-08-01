مستقيل ويعاني مرضا نفسيا، الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ضابط سابق قسريا

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب إلى أحد الأشخاص والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته مرضًا نفسيًّا أعجزه عن الاستمرار في عمله، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حاليًّا.

كما نفى المصدر جملةً وتفصيلًا ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسريًّا، حيث أسفر الفحص عن أنه موجود بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريرًا طبيًّا صادرًا عن أحد مستشفيات الطب النفسي بشأن حالته المرضية.. ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة بحالة الاستقرار الأمني الذي أصبح معلومًا للشعب المصري وهو ما يؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة.

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