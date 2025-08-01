ضبط المتورطين في التعدي على شخصين بدعوى ممارسة السحر في مقابر أوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون على شخصين داخل إحدى المقابر بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، بزعم قيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر.

الفحص الأمني: لا بلاغات رسمية.. وتحديد أطراف الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط جميع أطراف الواقعة، وهم طرف أول (سائقان)، وطرف ثانٍ (شخصان)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

الاعترافات: طلاسم وأوهام سحرية ومشاكل أسرية

بسؤال الطرف الأول، أقرّا أنهما شاهدا الشخصين أثناء قيامهما بوضع لفافات ورقية مدون عليها عبارات غير مفهومة داخل المقابر، فتمكنا من الإمساك بهما بمساعدة بعض الأهالي، وتم صرفهما بعد تصوير الواقعة.

في المقابل، اعترف أحد الشخصين بأن لديه خلافات أسرية، فلجأ إلى الآخر الذي أوهمه بقدرته على فك السحر، واصطحبه للمقابر لدفن الطلاسم، إلا أنهما تعرضا لهجوم من الأهالي الذين قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

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