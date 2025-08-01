الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتورطين في التعدي على شخصين بدعوى ممارسة السحر في مقابر أوسيم

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون على شخصين داخل إحدى المقابر بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، بزعم قيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر.

الفحص الأمني: لا بلاغات رسمية.. وتحديد أطراف الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط جميع أطراف الواقعة، وهم طرف أول (سائقان)، وطرف ثانٍ (شخصان)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

الاعترافات: طلاسم وأوهام سحرية ومشاكل أسرية

بسؤال الطرف الأول، أقرّا أنهما شاهدا الشخصين أثناء قيامهما بوضع لفافات ورقية مدون عليها عبارات غير مفهومة داخل المقابر، فتمكنا من الإمساك بهما بمساعدة بعض الأهالي، وتم صرفهما بعد تصوير الواقعة.

في المقابل، اعترف أحد الشخصين بأن لديه خلافات أسرية، فلجأ إلى الآخر الذي أوهمه بقدرته على فك السحر، واصطحبه للمقابر لدفن الطلاسم، إلا أنهما تعرضا لهجوم من الأهالي الذين قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الدجل والسحر ممارسة أعمال الدجل والسحر ممارسة أعمال الدجل وزارة الداخلية أوسيم مركز شرطة أوسيم

مواد متعلقة

«كانت عاملة لي سحر» اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجة عمه ببولاق الدكرور

اعترافات المتهم بإحراق زوجة عمه ببولاق الدكرور: كانت بتعمل لي سحر

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

لطلاب الدبلومات الفنية، كل ما تريد معرفته عن اختبارات الالتحاق بكليات التجارة (فيديو)

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

مصطفى محمد يوافق على الانتقال لـ نيوم السعودي

لتر الذرة يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الأذان 

منها يوم الجمعة، ما عظمة ذكر رسول الله، وأفضل أوقات الصلاة عليه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads