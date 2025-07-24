أخبار الحوادث اليوم: القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية.. جهود لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية.. ضبط عامل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالبساتين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سيدة ووالدتها لقيامهما بإلقاء طفل رضيع نجل الأولى بجوار صندوق قمامة بمنطقة المنتزه بـ محافظة الإسكندرية.

حادث التجمع الخامس، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في منطقة التجمع الخامس.

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل طعن طالبا بكلية طب أسنان أثناء معاتبته بممارسة أعمال مخلة داخل كومبوند بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بـالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق بـ القليوبية.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل داخل فاترينة لبيع الفطائر بأحد العقارات بـمنطقة باب الشعرية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركات استعراضية خطرة بطريق عام بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على منادي سيارات تعدى على مواطن لرفضه دفع مقابل إيقاف سيارته بالمعادي.

أصيب 5 أشخاص في حادث سقوط مصعد داخل برج سكني في منطقة بولاق الدكرور، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة شخص فى مدينة بدر.

أجرت النيابة العامة أعمال التفتيش على 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، حرصًا على توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل تحرش بسيدة حال استقلالهما سيارة أجرة “ميكروباص” بـ منطقة البساتين.

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات وتنفيذ أحكام وضبط متعاطين

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