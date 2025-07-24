مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حادث التجمع الخامس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث بشع بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم سائق سيارة نقل ثقيل "شاحنة" في عدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية، ما أدى إلى تحطم السيارات.

شاحنة تحطم سيارات في شارع الجامعة الأمريكية بالتجمع

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، بسبب سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة، الذي أسرع بالهرب فور تحطم السيارات.

سيارة نقل تهشم سيارات في التجمع الخامس، فيتو



وأشار شهود العيان إلى أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من أن يوقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

جدير بالذكر أنه وفقًا للدراسات الرسمية، التي كشفتها دراسة مشتركة بين وزارة النقل ووزارة الداخلية، فإنها تشير إلى أن النقل الثقيل مسؤول عن نحو 60٪ من إجمالي حوادث الطرق في مصر، بينما تمثل المقطورات (التريلات) وحدها 13٪ منها.

30 ٪ من سائقي النقل الثقيل يتعاطون المخدرات

كما أظهرت الدراسة أن حوالي 30٪ من سائقي النقل الثقيل يتعاطون المخدرات، مما يزيد من مخاطر الحوادث، لكن لا تتوفر أرقام مطلقة لعدد الحوادث التي تسبب فيها النقل الثقيل فقط، لكن يمكن تقديرها بناءً على إجمالي حوادث الطرق، فعلى سبيل المثال، في عام 2023، سجل 71.016 إصابة و5.861 وفاة نتيجة حوادث الطرق بجميع أنواع المركبات.



ووفقًا لتقرير عام 2024، فقد بلغ عدد الإصابات 763362 بإرتفاع 7.5٪ عن 2023، بينما هبط عدد الوفيات إلى 5.260 بنسبة انخفاض 10.2٪ مقارنة بالعام السابق.

وتنتج حوادث الطرق في مصر عن سيارات النقل (المقطورات، النقل الثقيل، النقل الخفيف، إلخ)، وتمثل نسبة كبيرة من إجمالي الحوادث، وغالبًا ما تكون الأكثر دموية بسبب حجم المركبات وسرعتها وحمولتها.

أسباب حوادث النقل في مصر

وتعود الأسباب الرئيسية لحوادث النقل في مصر إلى السرعة الزائدة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والإرهاق الشديد للسائقين بسبب فترات القيادة الطويلة دون راحة، والقيادة ليلًا في غياب إنارة كافية أو بسبب الإضاءة القوية الموجهة من المركبة، وعدم صيانة السيارات (مثل الفرامل، الإطارات، نظام التوجيه)، بالإضافة للحمولات الزائدة أو غير المؤمنة بشكل جيد، واستخدام الهواتف المحمولة أو القيادة تحت تأثير المخدرات، وعدم التزام الحارة المرورية أو الوقوف العشوائي في الطرق.

شاحنة تحطم سيارات بالتجمع الخامس، فيتو

وأظهرت الإحصائيات الرسمية لعام 2023، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن أكثر من 30% من حوادث الطرق سببها سيارات النقل، وأن حوادث النقل تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات مقارنة بحوادث السيارات الملاكي.

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