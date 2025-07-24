الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في سقوط مصعد داخل برج سكني ببولاق الدكرور

سقوط مصعد، فيتو
سقوط مصعد، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث سقوط مصعد داخل برج سكني في منطقة بولاق الدكرور، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

سقوط مصعد ببولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط مصعد بداخله 5 أشخاص داخل برج سكني بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري مدعومين بسيارات الإسعاف إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص إصابة 5 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق العاشر، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط مصعد ببولاق الدكرور سقوط مصعد بولاق الدكرور سقوط مصعد داخل برج سكني مديرية أمن الجيزة منطقة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

مخطط إرهابي جديد.. والداخلية تسبق التنفيذ بخطوة.. مقتل عناصر خلية حسم.. استشهاد مواطن وإصابة ضابط في شقة بولاق الدكرور (صور)

مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بالنزهة

سقوط مسن في بئر مصعد بالطالبية والأمن يفرغ الكاميرات

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

لاعب الأهلي ينتقل إلى زد، تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية