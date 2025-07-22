الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق مصنع منظفات في بدر

مطافي
مطافي

استعجلت نيابة بدر، تقرير المعمل الجنائي النهائي حول  حريق اندلع داخل مصنع منظفات بمدينة بدر، وظل لأكثر من 5 ساعات مشتعلا حتي تم إخماده، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وتوصلت النيابة إلى أن الحريق أدى لتفحم مكاتب إدارية وكذلك معدات وأدوات المصنع  بالفعل وبلغ حجم خسائر المصنع أكثر من 2 مليون جنيه تقريبًا.

وارتفع عدد المصابين في حريق مصنع المنظفات بمدينة بدر إلى 10 أشخاص، وتم إسعاف البعض في الحال، والبعض الآخر تم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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