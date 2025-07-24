القبض على عامل تحرش بسيدة داخل ميكروباص بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل تحرش بسيدة حال استقلالهما سيارة أجرة “ميكروباص” بـ منطقة البساتين.

عامل تحرش بسيدة داخل ميكروباص بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من أحد الأشخاص لتحرشه بها حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم.

وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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