العثور على جثة "عارية" لشاب بنهر النيل في الجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة من العثور على جثة شاب “عاريًا” ومجهول الهوية، طافية بمياه نهر النيل بدائرة قسم الجيزة، وتم نقله للمستشفي والتحفظ عليه بثلاجة الموتى.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات والبحث في محاضر التغير لتحديد هوية الشاب وكشف ملابساته الواقعة.



وكان رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم الجيزة، المقدم هشام فتحي، يفيد بالعثور على جسد شاب مجهول طافٍ على سطح المياه. لا يحمل أي أوراق.

وانتقل على الفور النقيبان أحمد شنب ومحمد النقيب، معاونا مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجسد لشاب في العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أي أوراق.



وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجسد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.



وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجسد لبيان سبب الرحيل، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع تكثيف التحريات لتحديد هوية الراحل وكشف ملابسات الحادث.

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