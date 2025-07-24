القبض على عاطل بتهمة تعاطي المخدرات في الشارع العام بالقليوبية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم اتزان لتعاطيه المواد المخدرة بـ القليوبية، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

فيديو عدم اتزان شخص بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان لتعاطيه المواد المخدرة بالقليوبية.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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