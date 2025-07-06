ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أثناء قيامهما بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة البساتين.

ضبط شخصين بالقاهرة

الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين أن المتهمَين، وهما عاملان مقيمان بدائرة القسم، يقومان بأعمال حفر بهدف التنقيب عن الآثار دون تصريح قانوني، داخل عقار سكني بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة قوات الشرطة، الموقع، وضبط المتهمَين أثناء الحفر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن قطع أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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