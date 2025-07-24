الداخلية تضبط أبطال فيديو بيع المخدرات خلف بوابة حديدية بالجيزة (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بـالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى تمكن رجال المباحث من ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة)، وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، الآيس").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.