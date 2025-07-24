الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تضبط أبطال فيديو بيع المخدرات خلف بوابة حديدية بالجيزة (فيديو)

ضبط أبطال فيديو ببيع
ضبط أبطال فيديو ببيع المخدرات خلف بوابة حديدية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بـالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

 

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى تمكن رجال المباحث من ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة)، وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، الآيس").


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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