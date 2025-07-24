الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل بتهمة طعن طالب بكلية طب أسنان داخل كومبوند بأكتوبر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل طعن طالبا بكلية طب أسنان أثناء معاتبته بممارسة أعمال مخلة داخل كومبوند بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر.

 

عاطل يطعن طالبا بكلية طب أسنان داخل كومبوند بأكتوبر

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض "أحمد حسام" طالب بكلية طب أسنان، لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

 

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على الفتاة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عاطل يطعن طالب بكلية طب أسنان طالب بكلية طب أسنان كومبوند بأكتوبر ميدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط سائق نقل ثقيل قاد مركبته بسرعة جنونية بطريق الإسماعيلية – القاهرة

ضبط قائد سيارة استعرض بسيارته بشكل خطر في الإسكندرية

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس..عيار 21 وصل لهذا المستوى

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا

الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

هل العقيقة سنة أم فرض؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية