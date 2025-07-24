جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حادث التجمع الخامس، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في منطقة التجمع الخامس.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط حادث شارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.، لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.

حادث التجمع الخامس

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بشارع الجامعة الأمريكية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

حادث شارع الجامعة الأمريكية

وبالفحص تبين اصطدام سيارة تريلا بعدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس مما أسفر عن تحطمها، وفر قائد التريلا هاربا تاركا الشاحنة فى مكان الحادث، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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