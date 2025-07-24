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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بدر

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة شخص فى مدينة بدر.

مشاجرة بمدينة بدر 

تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 3 أشخاص، وطرف ثان شخصين جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء، نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص حال وقوفه بشرفة الشقة سكنه بمحل البلاغ.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول، فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة بمدينة بدر مديرية أمن القاهرة مدينة بدر قسم شرطة بدر أمن القاهرة

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