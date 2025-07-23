الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قائد توك توك صدم مسنًّا وأرداه قتيلًا وفرّ هاربًا بالشرقية

ضبط قائد توك توك
ضبط قائد توك توك بالشرقية

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة "توك توك" بدهس أحد الأشخاص "مسن" أثناء عبوره الطريق بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن سقوطه أرضًا ووفاته في الحال، وفرار السائق من مكان الواقعة.

ضبط قائد توك توك صدم مسنًّا وأرداه قتيلًا وفرّ هاربًا بالشرقية
ضبط قائد توك توك صدم مسنًّا وأرداه قتيلًا وفرّ هاربًا بالشرقية

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها.

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وبمواجهته، أقر السائق بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه فوجئ بالمجني عليه أمامه ولم يتمكن من تفاديه، وعلل فراره من مسرح الحادث خوفًا من ضبطه.

تم التحفظ على المركبة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

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أجهزة وزارة الداخلية محافظة الشرقية وزارة الداخلية مركبة التوك توك مقطع فيديو

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