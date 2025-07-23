المعمل الجنائي يفحص حريق شركة شهيرة بأكتوبر أسفر عن إصابة 31 شخصا

يواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب في مخزن قطع غيار سيارات على مساحة 500 متر تابع لإحدى الشركات الشهيرة في تقديم القهوة سريعة التحضير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، أسفر عن إصابة 31 شخصًا بالاختناق، وآخر بكسر في القدم تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، للوقوف على ملابساته.

وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها فور إخمادها الحريق.



كما تمكن رجال الإسعاف من معاملة المصابين سريعًا بواسطة السيارات المنتشرة بمحيط الحريق ونقلهم إلى أقرب مستشفى من موقع الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران داخل أحد المخازن الكبرى التابعة لشركة شهيرة في تقديم القهوة سريعة التحضير في منطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه.



وتم فرض سياج أمني بمحيط المخزن، لمنع امتداد النيران وضمان سلامة العاملين، فيما تستمر عمليات التبريد والبحث عن أي نيران مشتعلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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